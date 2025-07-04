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04 июля, 11:30

Политика

ВС РФ освободили Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области

ВС РФ освободили Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

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Российские военные в ходе активных действий заняли поселок Разино в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также село Меловое в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ улучшили позиции в Сумской области и нанесли поражение украинским формирования в районах ряда населенных пунктов.

По данным Минобороны России, за все время проведения СВО уничтожены 663 украинских самолета, 283 вертолета и свыше 60 тысяч БПЛА. Противник потерял более 24 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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