Российские военные в ходе активных действий заняли поселок Разино в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также село Меловое в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ улучшили позиции в Сумской области и нанесли поражение украинским формирования в районах ряда населенных пунктов.

По данным Минобороны России, за все время проведения СВО уничтожены 663 украинских самолета, 283 вертолета и свыше 60 тысяч БПЛА. Противник потерял более 24 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

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