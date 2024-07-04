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04 июля, 07:45

Политика

Журналист Карлсон планирует записать большое интервью с Зеленским

Журналист Карлсон планирует записать большое интервью с Зеленским

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Американский журналист Такер Карлсон планирует записать большое интервью с Владимиром Зеленским. По словам Карлсона, его продюсеры пытались договориться с офисом украинского президента два года. Наконец им удалось добиться согласия.

Возможный диалог Карлсона и Зеленского уже вызвал оживление в американском конгрессе. Член палаты Марджори Тейлор Грин заявила, что журналист не должен упустить возможности призвать украинского президента к прекращению военных действий и заключению мира с Россией. Также она попросила Такера узнать, куда ушли деньги американцев, выделенные на поддержку киевского режима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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