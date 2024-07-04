04 июля, 07:45Политика
Журналист Карлсон планирует записать большое интервью с Зеленским
Американский журналист Такер Карлсон планирует записать большое интервью с Владимиром Зеленским. По словам Карлсона, его продюсеры пытались договориться с офисом украинского президента два года. Наконец им удалось добиться согласия.
Возможный диалог Карлсона и Зеленского уже вызвал оживление в американском конгрессе. Член палаты Марджори Тейлор Грин заявила, что журналист не должен упустить возможности призвать украинского президента к прекращению военных действий и заключению мира с Россией. Также она попросила Такера узнать, куда ушли деньги американцев, выделенные на поддержку киевского режима.
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