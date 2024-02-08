Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана, выразив уверенность в том, что страны продолжат активную работу по наращиванию сотрудничества для решения актуальных вопросов международной повестки. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

"Результаты голосования в полной мере подтверждают ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку проводимого вами курса по ускоренному социально-экономическому развитию Азербайджана и укреплению его позиций на мировой арене", – говорится в телеграмме.

Путин добавил, что в Москве придают большое значение союзническим отношениям с Баку. Партнерское взаимодействие, продолжил президент РФ, отвечает интересам народов двух стран, идет в русле упрочения стабильности и безопасности.

Накануне Алиев одержал победу на внеочередных выборах президента Азербайджана с 92,4% голосов. По данным Центра социологических исследований, погрешность составляет 0,1%. Следом за ним расположился депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж, он набрал 2,2%.

В декабре прошлого года Алиев был выдвинут кандидатом в президенты на внеочередных выборах. Партия планировала доработать план мероприятий в связи с этим событием, заявил зампредседателя – руководитель центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Таир Будагов.