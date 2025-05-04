Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 16:30

Политика

Новости мира: в Румынии проходят президентские выборы

Новости мира: в Румынии проходят президентские выборы

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В Румынии проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. В списке – 11 кандидатов. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, второй тур состоится 18 мая. Это уже вторая попытка выбрать главу государства за последние полгода.

В Стамбуле накануне совершено нападение на лидера турецкой оппозиции. Озгюр Озель, возглавляющий Народно-республиканскую партию, получил удар кулаком от неизвестного, когда выходил с публичного мероприятия. Политика спасла охрана – нападавший был задержан. Его мотивы пока выясняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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