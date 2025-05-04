В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы магических и эзотерических услуг

Парламентарии внесли законопроект о запрете продвижения астрологии, экстрасенсорики и других "духовных практик". Авторы инициативы считают, что такие услуги не имеют научного обоснования, а нередко связаны с мошенничеством. Только за прошлый год россияне отдали эзотерикам почти 2,5 триллиона рублей.

По данным депутатов, в стране насчитывается около 800 тысяч магов, тарологов и нумерологов. Многие из них работают без налогов и лицензий. Поправки к закону предусматривают ужесточение штрафов до миллиона рублей и полное ограничение рекламы в интернете и соцсетях.

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