Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 08:30

Политика

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы магических и эзотерических услуг

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы магических и эзотерических услуг

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Парламентарии внесли законопроект о запрете продвижения астрологии, экстрасенсорики и других "духовных практик". Авторы инициативы считают, что такие услуги не имеют научного обоснования, а нередко связаны с мошенничеством. Только за прошлый год россияне отдали эзотерикам почти 2,5 триллиона рублей.

По данным депутатов, в стране насчитывается около 800 тысяч магов, тарологов и нумерологов. Многие из них работают без налогов и лицензий. Поправки к закону предусматривают ужесточение штрафов до миллиона рублей и полное ограничение рекламы в интернете и соцсетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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