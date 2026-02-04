Форма поиска по сайту

04 февраля, 22:30

Новости мира: с фрески в Риме удалили лицо ангела, похожего на премьера Италии

МИД ОАЭ опубликовал фотографии со второго раунда переговоров в Абу-Даби

Кремль не планирует информировать об итогах переговоров в ОАЭ 4 февраля

Товарооборот России и Китая третий год подряд превышает 200 млрд долларов

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двусторонних отношений по видеосвязи

Новый раунд переговоров Россия – США – Украина начался в Абу-Даби

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября

Венесуэльцы потребовали освобождения Николаса Мадуро

ВСУ начали покидать позиции в Краснопольском районе Сумской области

В Абу-Даби начали готовиться к новому раунду переговоров Россия – США – Украина

Лицо ангела, похожего на премьер-министра Италии Джорджи Мелони, удалили с фрески в базилике в Риме. Закрасил его автор изображения, реставратор-волонтер Бруно Валентинетти. Об этом его попросил Ватикан.

Булыжник скатился со склона в городе Убрике в Испании. Камень серьезно повредил несколько домов и припаркованный автомобиль. На месте работают спасатели.

Бабочка впервые появилась из кокона в космосе в условиях невесомости. Китайские ученые рассказали об успешном эксперименте на своем исследовательском орбитальном модуле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикарелигияпроисшествиянауказа рубежомвидеоДарья Крамарова

