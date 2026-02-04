Новости мира: с фрески в Риме удалили лицо ангела, похожего на премьера Италии

Лицо ангела, похожего на премьер-министра Италии Джорджи Мелони, удалили с фрески в базилике в Риме. Закрасил его автор изображения, реставратор-волонтер Бруно Валентинетти. Об этом его попросил Ватикан.

Булыжник скатился со склона в городе Убрике в Испании. Камень серьезно повредил несколько домов и припаркованный автомобиль. На месте работают спасатели.

Бабочка впервые появилась из кокона в космосе в условиях невесомости. Китайские ученые рассказали об успешном эксперименте на своем исследовательском орбитальном модуле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

