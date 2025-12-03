03 декабря, 13:15Политика
Важные политические сигналы передал Путин через Уиткоффа Трампу
Важные политические сигналы передал Владимир Путин американскому лидеру Дональду Трампу через его спецпосланника Стивена Уиткоффа, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Переговоры шли 5 часов и касались украинского урегулирования.
Помимо предыдущих предложений США по мирному плану, в Москву привезли еще несколько документов. Их суть не раскрывается. Однако известно, что речь также шла о вопросе территорий, который считается ключевым для российской стороны.
