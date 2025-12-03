Важные политические сигналы передал Путин через Уиткоффа Трампу

Важные политические сигналы передал Владимир Путин американскому лидеру Дональду Трампу через его спецпосланника Стивена Уиткоффа, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Переговоры шли 5 часов и касались украинского урегулирования.

Помимо предыдущих предложений США по мирному плану, в Москву привезли еще несколько документов. Их суть не раскрывается. Однако известно, что речь также шла о вопросе территорий, который считается ключевым для российской стороны.

