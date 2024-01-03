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03 января, 13:15

Политика

Председатель Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Председатель Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Председатель Совета ветеранов САО поддержал выдвижение Путина на выборах президента РФ

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В Москве идет сбор подписей в поддержку Владимира Путина. В мартовских выборах он принимает участие как самовыдвиженец. По закону для регистрации в качестве кандидата до конца января необходимо предоставить в Центризбирком 300 тысяч подписей.

Решение действующего президента побороться за пост российского лидера активно поддерживают жители, среди которых и главы советов ветеранов. В частности, председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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