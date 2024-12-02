Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 13:30

Политика

Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам

Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам

ВС РФ вытеснили противника из поселков Ильинка и Петровка в ДНР

Новости мира: парад перед Рождеством прошел в Мехико

Новости мира: более 100 правоохранителей пострадали во время протестов в Тбилиси

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении

В кабмин внесены поправки к закону об ОСАГО на получение отзыва

В ГД предложили оборудовать машины такси видеорегистраторами

Новости мира: в Тбилиси спецназ применил водометы для сдерживания протестующих

Новости мира: протестующие в Тбилиси устроили поджог в здании парламента

Новости мира: дожди привели к сильному наводнению в Греции

За 50 дней до ухода со своего поста действующий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по уголовным делам о незаконном приобретении огнестрельного оружия и сокрытии от налогов почти 1,5 миллиона долларов. В сумме его могло ожидать 42 года тюрьмы.

Лидер Штатов объяснил свой поступок тем, что виноваты на самом деле были его политические враги. Якобы все судебные дела были их ошибкой.

Комментарий по этому поводу дал и избранный лидер США Дональд Трамп, назвав такой шаг злоупотреблением властью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика