Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам

За 50 дней до ухода со своего поста действующий президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по уголовным делам о незаконном приобретении огнестрельного оружия и сокрытии от налогов почти 1,5 миллиона долларов. В сумме его могло ожидать 42 года тюрьмы.

Лидер Штатов объяснил свой поступок тем, что виноваты на самом деле были его политические враги. Якобы все судебные дела были их ошибкой.

Комментарий по этому поводу дал и избранный лидер США Дональд Трамп, назвав такой шаг злоупотреблением властью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.