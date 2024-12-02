Более 300 тыс военных прошли обучение в полках резерва для отправки в зону СВО

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Более 300 тысяч военных прошли курс обучения в полках резерва для отправки в зону проведения спецоперации. Подготовка была организована с учетом опыта СВО. Об этом заявил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев в интервью газете "Красная звезда".

"Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции", – отметил он.

По словам начальника управления подготовкой, в рамках процесса основное внимание направленно на индивидуальную подготовку бойцов. Они изучают огневую, тактическую и инженерную подготовки, а также тактическую медицину.

Этап одиночной подготовки завершается комплексными тактическими занятиями, на которых военные обучаются тактике действий в составе боевых элементов и малых групп.

Бувальцев добавил, что боевая подготовка велась на основе тщательного изучения опыта спецоперации. В результате в процесс обучения специалисты внесли приемы и способы ведения боев.

Ранее Владимир Путин распространил выплату в 400 тысяч рублей участникам СВО на сотрудников Росгвардии. Согласно указу, речь идет о единоразовой сумме, которую выплачивают при заключении контракта.

Кроме того, Путин подписал о списании задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников спецоперации. Кредиты участников СВО и их супругов прекращаются, если контракт о выполнении задач СВО был подписан не ранее 1 декабря 2024 года и если до указанной даты вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности по обязательствам.

