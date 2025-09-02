Форма поиска по сайту

02 сентября, 11:30

Политика

Минобороны РФ сообщило о поражении бригад ВСУ в Сумской области

Минобороны РФ сообщило о поражении бригад ВСУ в Сумской области

Российские военные, по данным Минобороны, нанесли удары по формированиям двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады территориальной обороны и полка сил специальных операций в районах нескольких сел Сумской области.

На харьковском направлении противник понес потери в районах населенных пунктов Зеленое и Волчанск. Подразделения России улучшили тактическое положение в районе Купянска и на нескольких направлениях в ДНР.

С начала спецоперации уничтожены почти 950 самолетов и вертолетов противника, более 80 тысяч беспилотников, около 630 зенитно-ракетных комплексов, почти 25 тысяч танков и бронемашин, а также более 40 тысяч единиц военной автомобильной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоИван Евдокимов

