14 снарядов РСЗО перехвачены российскими военными 2 сентября

Силами российских военных за сутки перехвачены 14 снарядов реактивной системы залпового огня и сбита противолокационная ракета производства США. Об этом сообщили в Минобороны.

Также уничтожено шесть складов украинского оружия. Подробности о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.