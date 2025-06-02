Встреча российской и украинской делегаций пройдет в Турции 2 июня

Встреча российской и украинской делегаций пройдет в Турции в понедельник, 2 июня. Это второй раунд прямых переговоров, которые возобновились по инициативе Москвы после трехлетнего перерыва. Российская делегация, которую возглавляет помощник президента Владимир Мединский, уже прилетела в Стамбул.

Предположительно, встреча начнется в 13:00. На этот раз стороны должны представить свои проекты меморандумов по урегулированию конфликта.

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