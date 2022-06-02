Очередной пакет санкций против РФ будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза

Очередной пакет санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза, сообщили в МИД РФ.

Проект закона о тишине внесли в Мосгордуму. Если его примут, часть полномочий передадут МВД. Об этом заявил председатель МГД Алексей Шапошников.

В столице задержали семь подозреваемых в продаже поддельных полисов ОСАГО.