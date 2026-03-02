Иран нанес удары минимум по 6 военным объектам США на Ближнем Востоке

Иран начал новую волну атак на военные базы США и нанес удары минимум по шести военным объектам на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на анализ спутниковых снимков, видеозаписей и заявлений американских военных.

Удары пришлись по штабу Пятого флота США в Бахрейне, базам в Ираке и Кувейте, а также порту в Дубае, который используют американцы. Политологи сходятся во мнении, что военные действия долго не продлятся. Это подтверждает и заявление президента США Дональда Трампа, который в одном из интервью предположил, что операция против Ирана может занять около четырех недель.

