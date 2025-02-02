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02 февраля, 09:30

Политика

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Курскую область

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Курскую область

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В приграничном районе Курской области российские военные группировки войск "Север" доставили гуманитарную помощь местным жителям. В рамках спецоперации бойцы привезли продукты, средства гигиены и другие предметы первой необходимости в населенные пункты, куда не могут добраться гражданские волонтеры.

Местные жители благодарят военнослужащих за поддержку, подчеркивая важность этой помощи в условиях сложной ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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