В приграничном районе Курской области российские военные группировки войск "Север" доставили гуманитарную помощь местным жителям. В рамках спецоперации бойцы привезли продукты, средства гигиены и другие предметы первой необходимости в населенные пункты, куда не могут добраться гражданские волонтеры.

Местные жители благодарят военнослужащих за поддержку, подчеркивая важность этой помощи в условиях сложной ситуации.

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