01 октября, 07:45

Политика

В Госдуме предложили ввести ипотеку под 0% для работников заводов

В Госдуме предложили ввести ипотеку под 0% для работников заводов

В Госдуме предложили ввести ипотеку под 0% для работников заводов. Там отметили, что мера повысит престиж рабочих профессий, а также поможет карьерному развитию молодых специалистов.

Сейчас при высоких ставках по ипотеке многие работники не могут купить жилье, а льготная программа решит эту проблему для нуждающихся категорий. В Госдуме подчеркнули, что подобные меры успешно применялись в прошлом, в частности, в СССР.

