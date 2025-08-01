Депутат Свинцов объяснил, каких граждан коснутся штрафы за поиск экстремистского контента

Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Наказание коснется только тех граждан, которые целенаправленно ищут такой контент, объяснил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он уточнил, что штрафовать обычных граждан по новым правилам не будут, даже если они, используя VPN, случайно открыли экстремистский материал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.