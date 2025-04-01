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01 апреля, 17:30

Политика

Новости мира: соцпартия Франции запустила петицию в поддержку приговора Ле Пен

Новости мира: соцпартия Франции запустила петицию в поддержку приговора Ле Пен

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Социалистическая партия Франции запустила петицию в поддержку приговора главе французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Один из его пунктов – запрет избираться в органы госвласти. В свою очередь однопартийцы Ле Пен сочли это посягательством на демократию.

Тем временем посольство России в Сеуле рекомендовало российским гражданам избегать участия в массовых акциях в день вынесения решения по импичменту южнокорейского президента Юн Сок Еля. Аналогичную рекомендацию опубликовало на своей странице и генеральное консульство России в Пусане. Конституционный суд страны вынесет решение по делу об импичменте главы государства 5 апреля. Ожидается, что заседание будет открытым – к нему допустят обычных граждан и телеканалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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