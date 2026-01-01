В Совете Федерации предложили ввести экзамен для психологов

Совет Федерации предложил ввести квалификационный экзамен для консультирующих психологов. Соответствующее обращение уже направлено в министерство здравоохранения.

Инициатива призвана навести порядок в сфере, где услуги предлагают тысячи выпускников сомнительных тренингов. Пациенты часто становятся жертвами лжепсихологов, которые не только не помогают, но и усугубляют проблемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.