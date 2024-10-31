Летом конструктором маршрутов Russpass воспользовались почти 9 миллионов раз. Развитие туризма – один из приоритетов московских властей. Планируется, что к 2030 году в Москву будут приезжать более 20 миллионов гостей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что среди туристов из России, посетивших столицу, преобладают жители Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Калининграда и Тюмени. Также растет поток гостей из Китая, стран Ближнего Востока и Индии.

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