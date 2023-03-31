Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 апреля

Ряд законов вступит в силу в России с 1 апреля. Так, родители детей с трех до семи лет могут подать заявление на перерасчет детских пособий. На их увеличение могут рассчитывать семьи, чей доход в месяц на каждого ребенка меньше прожиточного минимума в регионе. Причем доплату получат сразу за январь, февраль и март.

А условия получения жилищных субсидий теперь будут утверждать власти на местах. Они смогут, например, устанавливать максимально допустимую долю расходов граждан на оплату квартиры и коммунальные услуги.

Также с 1 апреля владельцам жилья будут приходить новые платежки за коммунальные услуги. Теперь оплата общедомовых нужд будет по фактическому потреблению. Если в многоквартирном доме установлен счетчик, то платить надо по его показателям. Если счетчика нет, то расчет сделают исходя из нормативов.

Кроме того, в первый день апреля увеличат размер социальных пенсий. Изменения коснутся около четырех миллионов пенсионеров в стране. Обращаться никуда не надо, пенсии увеличат автоматически.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.