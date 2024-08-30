Эксперт рассказал, как выбрать надежные батарейки

Менеджер магазина техники Андрей Аминов рассказал, на что обратить внимание при покупке батареек. По его словам, солевые считаются самыми слабыми, их срок хранения составляет от года до трех лет.

Щелочные или алкалиновые батарейки, как правило, работают дольше, чем солевые. Срок их годности – от трех до пяти лет. Самыми долговечными являются литиевые. Они не разряжаются до семи лет.

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