Рособрнадзор поддержал введение лицензий на образовательные продукты блогеров

Деятельность блогеров с образовательными курсами хотят ограничить. Рособрнадзор поддержал предложения депутатов о введении лицензий для многочисленных коучей и государственного стандарта для их программ и тренингов.

Кто и как будет разрабатывать единый стандарт для блогеров – пока неизвестно. Предполагается, что эту роль смогут взять на себя представители высших государственных учебных учреждений.

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