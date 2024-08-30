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30 августа, 07:15

Общество

Рособрнадзор поддержал введение лицензий на образовательные продукты блогеров

Рособрнадзор поддержал введение лицензий на образовательные продукты блогеров

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Деятельность блогеров с образовательными курсами хотят ограничить. Рособрнадзор поддержал предложения депутатов о введении лицензий для многочисленных коучей и государственного стандарта для их программ и тренингов.

Кто и как будет разрабатывать единый стандарт для блогеров – пока неизвестно. Предполагается, что эту роль смогут взять на себя представители высших государственных учебных учреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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