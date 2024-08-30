Небольшая облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 30 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшая облачность без осадков ожидается в столице в пятницу, 30 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 26 до 28 градусов, по области – от 24 до 29 градусов.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

Последние два дня календарного лета, 30 и 31 августа, будут в Москве солнечными и сухими. Ожидается, что температура будет на 6–7 градусов выше нормы.

В воскресенье, 1 сентября, воздух в Москве прогреется до 30 градусов, согласно прогнозам метеорологов. Данные показатели температуры окажутся самыми высокими за последние 85 лет.

