Эксперт Кусков посоветовал включать авиарежим для быстрой зарядки смартфона

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Телефон заряжается быстрее в режиме полета. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

"Во время зарядки можно включить на гаджете режим "в самолете". Благодаря этому смартфон быстрее зарядится, поскольку он не будет отвлекаться на текущее потребление", – объяснил эксперт.





Денис Кусков генеральный директор Telecom Daily В авиарежиме вы отключаете телефон от внешних источников: Wi-Fi, Bluetooth, сотовой связи, которые расходуют энергию.

Эксперт также дал совет, как сохранить заряд смартфона на долгое время. Чтобы устройство медленнее разряжалось, на нем следует отключить геолокацию.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин порекомендовал россиянам менять смартфон каждые три года. Он пояснил, что со временем батарея устройства теряет свою емкость. К тому же гаджет начинает проигрывать по характеристикам более новым моделям.

