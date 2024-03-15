Эксперт рассказал, на что обращать внимание при выборе смартфона

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При выборе смартфона стоит обращать внимание на дату выпуска гаджета и его процессор. Об этом Москве 24 рассказал техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

"При покупке телефона я бы порекомендовал обращать внимание на модельный год. Лучше всего, конечно, брать самый современный. Второе – процессор. Это сердце смартфона, которое отвечает за производительность, скорость работы и в конечном итоге долговечность и актуальность устройства", – объясняет эксперт.





Валентин Петухов (Wylsacom) техноблогер C точки зрения рынка сегодня смартфоны 2024 и 2022 годов выпуска могут стоить очень близко по деньгам, но достаточно сильно отличаться по технологиям. Поэтому есть смысл обращать внимание на эти нюансы.

Специалист добавил, что смартфон – это персональное устройство. Каждый выбирает его исходя из своих запросов и потребностей. Поэтому для разных людей одни параметры могут быть ключевыми, а другие второстепенными.

"Далее каждый ориентируется уже по своим запросам. Все люди очень разные. Кто-то постоянно роняет телефон и для него ударопрочность важнее, чем, допустим, камера или другие элементы. Другое дело, если пользователь является контент-мейкером, фотографом. Для них важнее камера, чем все остальное", – заключил Петухов.

Ранее россиянам рассказали, как действовать, если смартфон упал в снег или лужу. В первую очередь рекомендуется выключить аппарат, а также снять с него чехол. При этом пострадавший гаджет ни в коем случае нельзя ставить на зарядку, сушить феном или класть на батарею.

Его корпус необходимо протереть мягкой тканью. Также следует осторожно встряхнуть устройство, чтобы из разъемов вышла вода, а после извлечь карту памяти и сим-карту. В таком виде аппарат нужно оставить в сухом помещении, желательно под вентилятором или кондиционером минимум на 24 часа.

