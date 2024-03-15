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15 марта, 11:03

Технологии

Эксперт рассказал, на что обращать внимание при выборе смартфона

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

При выборе смартфона стоит обращать внимание на дату выпуска гаджета и его процессор. Об этом Москве 24 рассказал техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

"При покупке телефона я бы порекомендовал обращать внимание на модельный год. Лучше всего, конечно, брать самый современный. Второе – процессор. Это сердце смартфона, которое отвечает за производительность, скорость работы и в конечном итоге долговечность и актуальность устройства", – объясняет эксперт.

C точки зрения рынка сегодня смартфоны 2024 и 2022 годов выпуска могут стоить очень близко по деньгам, но достаточно сильно отличаться по технологиям. Поэтому есть смысл обращать внимание на эти нюансы.
Валентин Петухов (Wylsacom)
техноблогер

Специалист добавил, что смартфон – это персональное устройство. Каждый выбирает его исходя из своих запросов и потребностей. Поэтому для разных людей одни параметры могут быть ключевыми, а другие второстепенными.

"Далее каждый ориентируется уже по своим запросам. Все люди очень разные. Кто-то постоянно роняет телефон и для него ударопрочность важнее, чем, допустим, камера или другие элементы. Другое дело, если пользователь является контент-мейкером, фотографом. Для них важнее камера, чем все остальное", – заключил Петухов.

Ранее россиянам рассказали, как действовать, если смартфон упал в снег или лужу. В первую очередь рекомендуется выключить аппарат, а также снять с него чехол. При этом пострадавший гаджет ни в коем случае нельзя ставить на зарядку, сушить феном или класть на батарею.

Его корпус необходимо протереть мягкой тканью. Также следует осторожно встряхнуть устройство, чтобы из разъемов вышла вода, а после извлечь карту памяти и сим-карту. В таком виде аппарат нужно оставить в сухом помещении, желательно под вентилятором или кондиционером минимум на 24 часа.

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