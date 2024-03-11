Эксперт рассказал, как спасти упавший в снег или лужу телефон

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Первое, что нужно сделать, если телефон упал в лужу или снег, – выключить его и снять чехол. Также устройство категорически запрещено ставить на зарядку. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил преподаватель кафедры КБ-1 защиты информации РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Далее, по словам эксперта, нужно просушить корпус мягкой тканью, использовать фен, класть гаджет на батарею или иную горячую поверхность нельзя. Затем необходимо встряхнуть телефон, чтобы вода вышла из разъемов для зарядки и динамиков, вытащить сим-карту и карту памяти, перечислил Шутов. После этих манипуляций устройство нужно оставить в сухом помещении минимум на 24 часа, рассказал специалист.

Когда телефон просушится, его надо попробовать включить и проверить работоспособность, отметил Шутов. При обнаружении неполадок он рекомендовал отдать гаджет на диагностику в сервисный центр.

Кроме того, продолжил эксперт, погружение устройства в рис результата не принесет. По его мнению, крупа соберет воду с поверхности, однако внутри влага останется и может спровоцировать окисление важных элементов и электроники.

Преподаватель напомнил, что современные телефоны оснащены защитой от влаги. Самые высокие степени защиты, продолжил он, – IP67 и IP68, и эти гаджеты могут выдержать полное погружение в воду. Однако менее распространенные модели обладают меньшими степенями защиты, объяснил Шутов.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также сказал, что для просушки телефонов рис лучше не использовать, поскольку крупинки могут забиться в разъемы смартфона. Если же от воды пострадал кнопочный телефон, из него немедленно нужно вытащить аккумулятор и поменять его, посоветовал он.