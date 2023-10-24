Эксперт по домоводству рассказала, как спасти упавший в воду телефон

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Случайное падение телефона в воду или прогулка под дождем могут вывести смартфон из строя. Однако спасти устройство в некоторых случаях все же можно, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта по домоводству Марину Рубенкову.

После соприкосновения с водой устройство прежде всего необходимо отключить и протереть сухой тряпкой.

"Сначала нужно отключить телефон, снять с него чехол и, если есть возможность, вытащить батарею. В дальнейшем необходимо протереть смартфон полотенцем и потрясти его, чтобы остатки влаги вытекли из динамиков и входа для зарядки", – рассказала Рубенкова.

После этого телефон нужно оставить сушиться на сутки. Его не рекомендуется включать 24 часа.

Излишки влаги также можно удалить с помощью пылесоса, уточнила эксперт. Для этого можно использовать небольшую насадку на средней или минимальной скорости.

Помимо этого, намокший смартфон можно оставить на некоторое время в рисе или силикагелевых шариках. Однако в таком случае, вероятнее всего, не просохнут внутренние детали устройства.

В заключение Рубенкова не рекомендовала оставлять смартфон сушиться под прямыми солнечными лучами. Телефон может перегреться вместе с влагой и окончательной выйти из строя.

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