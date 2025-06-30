Начался прием заявлений на регистрацию брака во время круиза по Москве-реке

ЗАГСы Москвы начали принимать заявления на регистрацию брака во время круиза по Москве-реке. Всего на заключение брака летом 2025 года подано около 36 тысяч заявок.

Первая выездная церемония на борту двухпалубного лайнера запланирована на 6 августа. Маршрут судна проходит от Фрунзенской набережной до высотки на Котельнической набережной и обратно. Длительность круиза составляет два часа.

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