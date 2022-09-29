Общественная палата РФ обсудила подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне сегодня обсуждали в Общественной палате России. Участники конференции особо подчеркнули, как важно сохранить историческую правду о тех событиях, в том числе и для обеспечения национальной безопасности современной России.

В конференции, посвященной подготовке к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие представители Минобороны, МЧС, ведущих научных объединений и вузов страны, а также ветераны. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.