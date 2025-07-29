Врачи выяснили, что проект "Московское долголетие" помогает сохранять здоровье и активность горожан серебряного возраста, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Она также привела результаты опроса ВЦИОМ, участниками которого стали более 1,5 тысячи москвичей старше 35 лет. Улучшение здоровья отметили 86% респондентов. Кроме того, 92% опрошенных посчитали, что участники проекта больше вовлечены в общественную жизнь, продолжают получать новые навыки и даже меняют карьеру, превращая хобби в источник дохода.

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