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29 июля, 12:30

Общество

Врачи выяснили, что проект "Московское долголетие" помогает сохранять здоровье

Врачи выяснили, что проект "Московское долголетие" помогает сохранять здоровье

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Врачи выяснили, что проект "Московское долголетие" помогает сохранять здоровье и активность горожан серебряного возраста, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Она также привела результаты опроса ВЦИОМ, участниками которого стали более 1,5 тысячи москвичей старше 35 лет. Улучшение здоровья отметили 86% респондентов. Кроме того, 92% опрошенных посчитали, что участники проекта больше вовлечены в общественную жизнь, продолжают получать новые навыки и даже меняют карьеру, превращая хобби в источник дохода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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