29 апреля, 07:15Общество
В России усилят борьбу с неофициальным трудоустройством
В стране планируют усилить борьбу с теневым рынком труда. Минтруд совместно с другими ведомствами собирает данные о гражданах, которые работают неофициально, и о компаниях, нанимающих персонал без оформления.
Список таких работодателей внесут в специальную базу. Кроме того, для молодежи, стремящейся работать вне найма, разработают меры стимулирования к официальному трудоустройству. Анализ ситуации на рынке занятости завершат до ноября, после чего подготовят предложения по сокращению "серых схем".
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