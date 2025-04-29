Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 07:15

Общество

В России усилят борьбу с неофициальным трудоустройством

В России усилят борьбу с неофициальным трудоустройством

Жители Ясенева поздравили 99-летнего ветерана ВОВ

Врачи рекомендовали защищаться от комаров специальными спреями и кремами

Переменчивая погода ожидается в Москве в майские праздники

Более 20 тысяч москвичей записались на занятия по сохранению когнитивных навыков

Свадебные церемонии на лошадях впервые провели в Москве

"Миллион вопросов": эксперт рассказала, как выбрать безопасную бытовую химию

"Атмосфера": ветер скоростью до 15 м/с ожидается в Москве 28 апреля

"Вопрос спорный": депутаты предложили согласовывать сдачу жилья в аренду с соседями

Собянин: дома по реновации создаются с учетом потребностей маломобильных горожан

В стране планируют усилить борьбу с теневым рынком труда. Минтруд совместно с другими ведомствами собирает данные о гражданах, которые работают неофициально, и о компаниях, нанимающих персонал без оформления.

Список таких работодателей внесут в специальную базу. Кроме того, для молодежи, стремящейся работать вне найма, разработают меры стимулирования к официальному трудоустройству. Анализ ситуации на рынке занятости завершат до ноября, после чего подготовят предложения по сокращению "серых схем".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаМитя КозачинскийАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика