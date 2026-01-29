Сантехники и электрики стали самыми востребованными специалистами на рынке труда в Москве

Сантехники и электрики стали одними из самых востребованных специалистов на рынке труда в Москве. Владельцы крупных корпораций называют представителей этих профессий будущими миллионерами.

Горожане также отмечают дефицит мастеров. Найти свободного специалиста практически невозможно, а стоимость даже небольшой услуги иногда достигает 40 тысяч рублей.

