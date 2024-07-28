Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 миллиона рублей в первый год службы. Сюда входит единовременная выплата правительства Москвы в размере 1,9 миллиона рублей, а также денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – минимум 210 тысяч в месяц. Все зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты от столичного правительства – 50 тысяч рублей в месяц. По всем вопросам граждане можно обращаться по телефону горячей линии 117 (для Москвы), 8 (495) 539-24-81 (для регионов России).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.