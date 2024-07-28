Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 10:30

Общество

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей

Эксперты рассказали, какая жевательная резинка наиболее безвредна для зубов

"Актуальный репортаж": водный патруль ЦОДД

Волонтеры нашли 20 кошек в мешках в районе Очаково-Матвеевское

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

Местные жители открыли кинотеатр под открытым небом в Химках

Квартиранты съехали и оставили 20 кошек в замусоренной квартире в Очаково-Матвеевском

Новости часа: новые выделенные полосы появились в пяти округах Москвы

Сильный ливень прошел в подмосковном Наро-Фоминске

Движение перекрыто в районе стадиона "Лужники" из-за концерта

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 миллиона рублей в первый год службы. Сюда входит единовременная выплата правительства Москвы в размере 1,9 миллиона рублей, а также денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – минимум 210 тысяч в месяц. Все зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты от столичного правительства – 50 тысяч рублей в месяц. По всем вопросам граждане можно обращаться по телефону горячей линии 117 (для Москвы), 8 (495) 539-24-81 (для регионов России).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика