Стоматолог рассказала, на что обратить внимание при выборе пасты

Врач-стоматолог Наталия Кадькалова дала несколько рекомендаций по выбору качественной зубной пасты. Так, врач подчеркнула, что пасты с сублимированными кусочками фруктов могут травмировать эмаль.

Кроме того, Кадькалова поясняет, что при покупке пасты следует обращать внимание на ее абразивность. Если на упаковке указана абразивность (RDA) 20–40, то такая паста подходит для ежедневной чистки чувствительных и детских зубов. Пастой с абразивностью 40–60 тоже можно чистить зубы каждый день, если нет никаких проблем с эмалью. А вот паста с RDA 60–80 подходит для ежедневной чистки далеко не всем.

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