"Мой район": единый пункт отбора на службу по контракту. Бутырский район

Единый пункт отбора на службу по контракту расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1 в Бутырском районе Москвы. Для заключения контракта прохождение срочной военной службы не является обязательным условием. Заключить контракт могут мужчины от 18 до 60 лет, однако кандидату с востребованной специальностью и ценным опытом предложат служить, даже если он старше.

Этап отбора включает медицинское обследование и психологическое тестирование. Если человек здоров и желает поступить на службу, то с ним заключаются соответствующие документы.

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