Контрактники в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год службы

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год службы. Сюда входит единовременная выплата правительства Москвы – 1 миллион 900 тысяч, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – минимум 210 тысяч в месяц. Зависит от воинского звания, должности и выслуги лет. Также предусмотрены дополнительные выплаты правительства Москвы – 50 тысяч рублей в месяц.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.