Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 11:30

Общество

Контрактники в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год службы

Контрактники в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год службы

Собянин поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником

Москвичам подсказали, как правильно подобрать средство для очистки плит

В выходные в Москве будет солнечная и комфортная погода

"Актуальный репортаж": юные машинисты

Дом в виде хижины Хагрида из Гарри Поттера появился в Подмосковье

Самарец решил пешком дойти до Москвы

О выплатах для контрактников можно узнать на сайте Москвы 24

Москвичам рассказали о погоде 27 и 28 июля

"Мослекторий": Сергей Ли – об усталости

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год службы. Сюда входит единовременная выплата правительства Москвы – 1 миллион 900 тысяч, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – минимум 210 тысяч в месяц. Зависит от воинского звания, должности и выслуги лет. Также предусмотрены дополнительные выплаты правительства Москвы – 50 тысяч рублей в месяц.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика