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25 июля, 19:45

Общество

Певица Татьяна Сорокина встретилась с контрактниками в едином пункте отбора в Москве

Певица Татьяна Сорокина встретилась с контрактниками в едином пункте отбора в Москве

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Российская певица и солистка "Москонцерта" Татьяна Сорокина, а также генеральный директор ГБУК Москвы "Москонцерт" Илья Бачурин посетили единый пункт отбора на военную службу по контракту. Им показали, как в центре все устроено, а затем они выступили перед контрактниками, исполнив несколько песен.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова уже больше года. Здесь можно узнать о новых выплатах, социальных гарантиях и льготах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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