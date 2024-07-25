Певица Татьяна Сорокина встретилась с контрактниками в едином пункте отбора в Москве

Российская певица и солистка "Москонцерта" Татьяна Сорокина, а также генеральный директор ГБУК Москвы "Москонцерт" Илья Бачурин посетили единый пункт отбора на военную службу по контракту. Им показали, как в центре все устроено, а затем они выступили перед контрактниками, исполнив несколько песен.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова уже больше года. Здесь можно узнать о новых выплатах, социальных гарантиях и льготах.

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