12:15Происшествия
Нетрезвый житель Красноярска выбросил с балкона унитаз на припаркованные автомобили
Пьяный житель Красноярска выбросил с балкона унитаз на припаркованные рядом с домом автомобили. Момент падения попал на камеры видеонаблюдения.
Сначала мужчина кидался предметами с балкона восьмого этажа: сперва это были личные вещи и бутылки. Судя по кадрам, прохожие пытались успокоить мужчину.
От падения сантехники с высоты никто не пострадал, но оказались повреждены три автомобиля. Их владельцы уже написали заявления, полиция проводит проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.