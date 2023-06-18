Нетрезвый житель Красноярска выбросил с балкона унитаз на припаркованные автомобили

Пьяный житель Красноярска выбросил с балкона унитаз на припаркованные рядом с домом автомобили. Момент падения попал на камеры видеонаблюдения.

Сначала мужчина кидался предметами с балкона восьмого этажа: сперва это были личные вещи и бутылки. Судя по кадрам, прохожие пытались успокоить мужчину.

От падения сантехники с высоты никто не пострадал, но оказались повреждены три автомобиля. Их владельцы уже написали заявления, полиция проводит проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.