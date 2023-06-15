Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Вице-мэр Ракова рассказала о развитии программ обучения врачей-онкологов

Вице-мэр Ракова рассказала о развитии программ обучения врачей-онкологов

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Новую программу непрерывного обучения врачей-онкологов запустят в столице в ближайшее время. Об этом сообщила заммэра города Анастасия Ракова на открытии Московского онкологического форума.

Программа будет связывать теорию и практику, стандарт и результат. За последние пять лет Москва увеличила расходы на онкологических пациентов в пять раз, чтобы дать службе максимально широкие возможности. Кроме того, с 2024 года изменятся подходы к финансированию центров амбулаторной онкологической помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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