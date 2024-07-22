Депутат МГД Мельникова: на Изютинском пруду обустроят биоплато

Фото: Тимофей Мелентьев

Благоустройство Изютинского пруда в Нагорном районе продолжится, на сегодняшний день очистили от иловых отложений дно водоема. Об этом Агентству "Москва" сообщила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова, которая следит за ходом работ.

"Среди запланированных работ – создание биоплато. Это покрытый растительностью участок суши с пологим спуском в воду. Такое устройство берега позволяет птенцам водоплавающих птиц и земноводным комфортно перемещаться из воды на сушу и обратно", – сказала Мельникова.

Она добавила, что сотрудники подрядной организации изготавливают сетки для берегоукрепляющего габиона.

Ранее депутат вновь посетила территорию, пообщалась с представителями ГУП "Мосводосток" и компании-подрядчика. Ей сообщили, что работы идут с опережением графика: их окончание намечено на IV квартал текущего года, однако специалисты ГК "МСК" планируют сдать объект значительно раньше.

В мае жители Нагорного района обратились к Ольге Мельниковой с просьбой посодействовать в принятии решения об очистке Изютинского пруда. После сбора подписей в поддержку инициативы удалось ускорить внесение этого водоема в программу "Развитие городской среды".

"У нас довольно насыщенная история заботы об этом водоеме. В июне удалось договориться о спасении рыб и других живых организмов из Изютинского пруда – подрядчик пошел нам навстречу и перевез всю водную фауну в Криворожские пруды. Отдельно хочу отметить ответственное отношение компании к существующей растительности: все деревья ограждены защитными конструкциями. Продолжим контролировать работы. Уверена, что они будут выполнены качественно и обновленный пруд порадует москвичей", – сказала Мельникова.

Ранее в Бибиреве стартовало благоустройство детской площадки. Реконструкция будет завершена до конца августа 2024 года.

По просьбе жителей строители расширят площадку, на ней появится травмобезопасное прорезиненное покрытие. Старые качели и карусели демонтировали, а на их месте установят новые. Игровая зона будет более функциональна, разнообразна, экологична и безопасна.