45 тысяч старшеклассников посетили выпускной на ВДНХ

Московские старшеклассники отпраздновали выпускной на ВДНХ. За ночь площадку посетили 45 тысяч человек. Для выпускников подготовили концерты, множество активностей, красную ковровую дорожку и дизайнерскую фотозону при входе.

Выпускники делились планами на будущее: кто-то мечтает стать журналистом, кто-то уже проходит стажировку в государственных структурах и хочет внести свой вклад в развитие города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.