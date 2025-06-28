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28 июня, 15:15

Общество

45 тысяч старшеклассников посетили выпускной на ВДНХ

45 тысяч старшеклассников посетили выпускной на ВДНХ

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Московские старшеклассники отпраздновали выпускной на ВДНХ. За ночь площадку посетили 45 тысяч человек. Для выпускников подготовили концерты, множество активностей, красную ковровую дорожку и дизайнерскую фотозону при входе.

Выпускники делились планами на будущее: кто-то мечтает стать журналистом, кто-то уже проходит стажировку в государственных структурах и хочет внести свой вклад в развитие города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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