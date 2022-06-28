Клиенты банков РФ смогут ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

Клиенты банков смогут ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников – ЦБ РФ.

США обсудят потолок цен на нефть из РФ со странами Латинской Америки и Африки.

В МИД Греции выразили сожаление по поводу высылки из РФ восьми греческих дипломатов.

