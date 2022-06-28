Все рестораны бывшего McDonald's планируют открыть в сентябре. В настоящее время из более 800 заведений работают около 140.

В компании рассчитывают, что работа в дальнейшем будет строиться в основном с отечественными производителями. Профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов рассказал, что уровень сервиса в ресторанах быстрого питания в РФ был выше, чем в среднем по всему миру. По его мнению, в этом и была основная конкурентоспособность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

