Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в центре города в данный момент.

Жара в Москве 28 июня немного отступила. Хотя МЧС и предупреждало, что во вторник будет до 30 градусов, но в итоге температура в городе достигла 27. Синоптики назвали погоду в Москве тропической. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.