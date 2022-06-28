Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ продлили до 6 июля

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России. На этот раз – до 6 июля.

По-прежнему нельзя улететь в Воронеж, Симферополь, Анапу, Геленджик. Туристов на курорты перевозят по железной дороге, также пустили дополнительные поезда. В качестве транспортных хабов рекомендуют использовать аэропорты Москвы, Сочи и другие крупные авиагавани страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.