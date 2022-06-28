Лишенные водительских прав граждане будут платить штрафы без скидок

Лишенные водительских прав граждане будут платить штрафы без каких-либо скидок. В Госдуме разработали поправки, которые ужесточают наказание для таких водителей.

Если человек, у которого уже отобрали удостоверение, сел за руль, то в первый раз он заплатит штраф 30 тысяч рублей. А при повторном нарушении – уже 100 тысяч рублей. При этом не будет скидки 50%, действующей при оплате штрафа в течение 20 дней.

Для злостных нарушителей в новом проекте закона предусмотрены и более жесткие санкции, вплоть до уголовного преследования с конфискацией автомобиля. Сегодня самое суровое наказание – административный арест на срок до 15 суток.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.