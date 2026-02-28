Фестиваль "Зоофест Эко" во второй раз состоялся в Москве

Фестиваль "Зоофест Эко" во второй раз прошел в Москве. На мероприятии собрались грумеры, кинологи, зоопсихологи и ветеринары.

Посетители могли выбрать питомца у проверенных заводчиков — всего на выставке было представлено более 5000 животных, от кошек и собак до экзотических.

Особое внимание уделялось лошадям и их уходу: эксперты подчеркивают, что для содержания животных нужна терпеливость, знания и сильное желание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.