28 февраля, 23:30Общество
Фестиваль "Зоофест Эко" во второй раз состоялся в Москве
Фестиваль "Зоофест Эко" во второй раз прошел в Москве. На мероприятии собрались грумеры, кинологи, зоопсихологи и ветеринары.
Посетители могли выбрать питомца у проверенных заводчиков — всего на выставке было представлено более 5000 животных, от кошек и собак до экзотических.
Особое внимание уделялось лошадям и их уходу: эксперты подчеркивают, что для содержания животных нужна терпеливость, знания и сильное желание.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.