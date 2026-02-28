28 февраля, 21:30Общество
Москвичам предлагают огромный ассортимент цветов на 8 марта
В Москве готовятся к 8 Марта. За неделю до праздника горожанам предлагают широкий выбор цветов — от тюльпанов до экзотических композиций.
Флористы советуют обратить внимание на цветущие ветки сакуры и прунуса, а также на "долгоиграющие" композиции с эвкалиптом, которые сохраняют свежесть дольше.
Для ценителей классики подготовлены различные сорта нарциссов — от белых и пастельных оттенков до насыщенных тонов. Ярмарка будет работать до 9 марта включительно.
